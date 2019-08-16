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Факты / Спорт

Свитолина на втором турнире подряд уступила Кенин

Украинка Элина Свитолина зачехлила ракетку на теннисном турнире в Цинциннати.

Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина не смогла выйти в четвертьфинал теннисного турнира WTA серии Premier 5 в Цинциннати.

В двух сетах Свитолина уступила американке Софии Кенин со счетом 3:6, 6:7 (3:7).

Читайте: Свитолина в топ-10 самых богатых спортсменок по версии Forbes

Матч продолжался 1 час и 53 минуты.

На прошлой неделе Кенин не позволила Свитолиной преодолеть барьер четвертьфинала на турнире в Торонто.

Напомним, во втором круге в Цинциннати Свитолина легко справилась с бельгийкой Мартинес.

Фото: Dreamstime

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