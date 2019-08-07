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Факты / Спорт

Свитолина в топ-10 самых богатых спортсменок по версии Forbes

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок мира.

Элина Свитолина в рейтинге Forbes

Авторитетный журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок мира в период с 1 июня 2018 года по 1 июня 2019 года.

Топ-10 рейтинга представляют исключительно теннисистки, среди которых и первая ракетка Украины Элина Свитолина. Она заняла девятую строчку рейтинга. За год Свитолина заработала $6, 1 млн, из которых $1,5 млн она получила от рекламы, а другая часть – призовые.

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Первая строчка рейтинга по американской теннисисткой Сереной Уильямс ($29,2 млн), второе место заняла японка Наоми Осака ($24,3 млн), третье – представительница Германии Анжелик Кербер ($11,8 млн).

Топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменок по версии Forbes:

  • 1. Серена Уильямс – $29,2 млн
  • 2. Наоми Осака – $24,3 млн
  • 3. Анжелик Кербер – $11,8 млн
  • 4. Симона Халеп – $10,2 млн
  • 5. Слоан Стивенс – $9,6 млн
  • 6. Каролин Возняцки – $7,5 млн
  • 7. Мария Шарапова – $7 млн
  • 8. Плишкова – $6,3 млн
  • 9. Элина Свитолина – $6,1 млн
  • 10. Венус Уильямс – $5,9 млн

В топ-15 рейтинга также находится футболистка сборной США Алекс Морган ($5,5 млн), индийская бадбинтонистка Пусарла Венката Синдх ($5 млн), теннисистка Мэдисон Киз ($3 млн) и гольфистка из Таиланда Ария Джутанугарн ($2 млн).

Напомним, на турнире в Сан-Хосе Свитолина разгромила самую сильную россиянку.

Источник: Forbes

Фото: Dreamstime

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