Результаты голосования за лучшего игрока по версии УЕФА появилось в свободном доступе.

В сети появились результаты голосования за лучшего игрока года по версии УЕФА.

Первым стал форвард Барселоны Лионель Месси с результатом в 252 очка, опередив защитника Ливерпуля Вирджила ван Дейка на 28 баллов. У форварда Ювентуса Криштиану Роналду — 181 очко.

На снимке также объяснено, как был избран Месси – в голосовании приняли участие 80 тренеров команд, которые участвовали в групповом этапе Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также 55 журналистов.

Также в голосовании должны были участвовать болельщики и неизвестно, учтены ли их голоса в этих результатах.

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Победителя объявят 29 августа во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов-2019/20 в Монако.

Ранее УЕФА объявил шорт-лист номинантов на лучшего игрока по позициям.