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В мережу злили результати голосування за найкращого гравця року від УЄФА

Результати голосування за найкращого гравця за версією УЄФА з’явилося у вільному доступі.

Мяч Лиги чемпионов

У мережі з’явилися результати голосування за найкращого гравця року за версією УЄФА.

Першим став форвард Барселони Ліонель Мессі з результатом у 252 очки, випередивши захисника Ліверпуля Вірджила ван Дейка на 28 балів. У форварда Ювентуса Криштіану Роналду — 181 очко.

На знімку також пояснено, як було обрано Мессі – у голосуванні взяли участь 80 тренерів команд, які брали участь у груповому етапі Ліги чемпіонів та Ліги Європи, а також 55 журналістів.

Також у голосуванні мали брати участь вболівальники і невідомо, чи враховані їх голоси у цих результатах.

Читайте: Салах, Ван Дейк та Мессі серед номінантів на найкращого гравця року від ФІФА

Переможця оголосять 29 серпня під час жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів-2019/20 у Монако.

Раніше УЄФА оголосив шорт-лист номінантів на найкращого гравця за позиціями.

Фото: Dreamstime

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