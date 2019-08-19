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Факты / Спорт

Бавария арендовала Коутиньо с опцией выкупа за € 120 млн

Мюнхенская Бавария провела презентацию арендованного у Барселоны бразильца Филиппе Коутиньо.

Филиппе Коутиньо в Баварии

Бавария подтвердила переход бразильского полузащитника Барселоны Филиппе Коутиньо.

За немцев 27-летний футболист будет выступать на правах годичной аренды под номером 10, который ранее принадлежал форварду Арьену Роббену.

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Годовая аренда игрока обойдется мюнхенцам в €8,5 млн, также они будут выплачивать футболисту зарплату. Бавария сможет выкупить контракт Коутиньо за €120 млн.

Коутиньо перешeл в Барсу в января 2019 года из Ливерпуля. Его трансфер обошелся каталонцам в €145 млн. В составе блаугранс бразилец провел 76 матчей, в которых отметился 21 забитым мячом. Контракт хавбека с Барселоной рассчитан до лета 2023 года.

Ранее Манчестер Сити установил ценник на вингера команды Лероя Сане, на которого претендует мюнхенская Бавария.

Фото: FC Bayern München

Источник: FC Bayern München

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