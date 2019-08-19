Мюнхенська Баварія провела презентацію орендованого у Барселони бразильця Філіппе Коутінью.

Баварія підтвердила перехід бразильського півзахисника Барселони Філіппе Коутінью.

За німців 27-річний футболіст виступатиме на правах річної оренди під номером 10, який раніше належав форварду Ар’єну Роббену.

Читайте: Баварія вколотила аматорському клубу 23 м’ячі без відповіді

Річна оренда гравця обійдеться мюнхенцям в €8,5 млн, також вони виплачуватимуть футболісту зарплату. Баварія зможе викупити контракт Коутінью за €120 млн.

Коутиньо перешeл в Барсу в січні 2019 року з Ліверпуля. Його трансфер обійшовся каталонцям в €145 млн. У складі блаугранс бразилець провів 76 матчів, в яких відзначився 21 забитим м’ячем. Контракт хавбека з Барселоною розрахований до літа 2023 року.

Раніше Манчестер Сіті встановив цінник на вінгера команди Лероя Сане, на якого претендує мюнхенська Баварія.

Фото: FC Bayern München

Джерело: FC Bayern München