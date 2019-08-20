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Факты / Спорт

Манчестер Юнайтед не сумел удержать победу над Вулверхэмптоном

Вулверхэмптон сыграл вничью с МЮ в матче второго тура английской Премьер-лиги.

Вулверхэмптон - МЮ

Вулверхэмптон принимал Манчестер Юнайтед в матче второго тура АПЛ. Встреча прошла на стадионе Молине и завершилась ничьей – 1:1.

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Антони Марсияль открыл счет на 27-й минуте встречи после паса от Маркуса Рашфорд. После перерыва волки восстановили равновесие – Жуан Моутинью ассистировал Рубену Невешу, а тот переправил мяч в сетку ворот Давида Де Хеа. На 68-й минуте Поль Погба заработал пенальти и пошел сам его исполнять, но француз не сумел переиграть кипера Вулверхэмптона Руй Патрисиу.

После двух туров дьяволы имеют в своем активе 4 очка, волки – 2. В следующем туре МЮ будет принимать дома Кристал Пэлас, а в гости к Вулвегемптону приедет Бернли.

К слову, Ливерпуль сделает Салаха самым высокооплачиваемым игроком АПЛ.

Фото: Getty Images

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