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Факти / Спорт

Манчестер Юнайтед не зумів втримати перемогу над Вулвергемптоном

Вулвергемптон зіграв внічию з МЮ в матчі другого туру англійської Прем’єр-ліги.

Вулверхэмптон - МЮ

Вулвергемптон приймав Манчестер Юнайтед в матчі другого туру АПЛ. Зустріч пройшла на стадіоні Моліне і завершилася нічиєю – 1:1.

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Антоні Марсіяль відкрив рахунок на 27-й хвилині зустрічі після пасу від Маркуса Рашфорда. По перерві вовки відновили рівновагу – Жуан Моутіньо асистував Рубену Невешу, а той переправив м’яч у сітку воріт Давида Де Геа. На 68-й хвилині Поль Погба заробив пенальті і пішов сам його виконувати, але француз не зумів переграти кіпера Вулвергемптона Руй Патрісіу.

Після двох турів дияволи мають у своєму активі 4 очки, вовки – 2. У наступному турі МЮ прийматимуть вдома Кристал Пелас, а в гості до Вулвегемптона навідається Бернлі.

До речі, Ліверпуль зробить Салаха найвисокооплачуванішим гравцем АПЛ.

Фото: Getty Images

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