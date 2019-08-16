PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Ливерпуль сделает Салаха самым высокооплачиваемым игроком АПЛ

Английский Ливерпуль готовится подписать новый контракт со своей звездой Мохаммедом Салахом.

Салах и Клопп

Ливерпуль готов сделать египетского форварда Мохаммеда Салаха самым высокооплачиваемым футболистом английской Премьер-лиги с заработной платой в £22,4 млн в год.

Согласно отчетов полученных из Испании, в начале летнего трансферного окна египтянин был близок к переходу в мадридский Реал, где ему готовы были платить  £430 тыс. в неделю.

Смотрите: Салах сыграл в футбол с безногим мальчиком из Казахстана

В прошлом году Салах переподписал контракт с мерсисайдцами до лета 2023 года с зарплатой в £200 тыс. в неделю. Однако, Ливерпуль готов платить своей звезде значительно больше.

Сейчас самым высокооплачиваемым футболистом АПЛ сейчас является чилийский форвард Манчестер Юнайтед Алексис Санчес (£500 тыс. в неделю).

К слову, Салах вошел в список претендентов на приз The Best лучшему футболисту 2019 года.

Источник: The Sun

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Фанат травмировал голкипера Ливерпуля Адриана в матче за Суперкубок
Манчестер Юнайтед представил форму, посвященную победе 110-летней давности
Ван Дейк покорил сеть фотосессией с Суперкубком УЕФА
Магическая атмосфера: как Ливерпуль отпраздновал победу в Суперкубке УЕФА с фанатами
УЕФА назвал лучшего игрока матча за Суперкубок УЕФА 2019
Ливерпуль – обладатель Суперкубка УЕФА 2019
Ливерпуль — Челси: прогноз букмекеров на Суперкубок УЕФА
Салах сыграл в футбол с безногим мальчиком из Казахстана
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка