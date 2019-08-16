Английский Ливерпуль готовится подписать новый контракт со своей звездой Мохаммедом Салахом.

Ливерпуль готов сделать египетского форварда Мохаммеда Салаха самым высокооплачиваемым футболистом английской Премьер-лиги с заработной платой в £22,4 млн в год.

Согласно отчетов полученных из Испании, в начале летнего трансферного окна египтянин был близок к переходу в мадридский Реал, где ему готовы были платить £430 тыс. в неделю.

Смотрите: Салах сыграл в футбол с безногим мальчиком из Казахстана

В прошлом году Салах переподписал контракт с мерсисайдцами до лета 2023 года с зарплатой в £200 тыс. в неделю. Однако, Ливерпуль готов платить своей звезде значительно больше.

Сейчас самым высокооплачиваемым футболистом АПЛ сейчас является чилийский форвард Манчестер Юнайтед Алексис Санчес (£500 тыс. в неделю).

К слову, Салах вошел в список претендентов на приз The Best лучшему футболисту 2019 года.