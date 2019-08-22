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Где смотреть Эспаньол — Заря

Прямую трансляцию первого матча плей-офф квалификационного раунда Лиги Европы между Эспаньолом и луганской Зарей покажет телеканал УНИАН.

ФК Заря Луганск

В первом матче плей-офф квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА Заря сыграет с испанским Эспаньолом. Матч пройдет 22 августа в пригороде Барселоны на стадионе Корнелья-Эль Прат.

Начало матча в 22:00.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале УНИАН и канале FootballHub.

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Также матч можно будет посмотреть на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport и SportLive.

Напомним, Заря обыграла ЦСКА Софию и вышла в плей-офф раунда Лиги Европы.

ФотоFC Zorya Luhansk

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