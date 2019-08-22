Прямую трансляцию первого матча плей-офф квалификационного раунда Лиги Европы между Эспаньолом и луганской Зарей покажет телеканал УНИАН.
В первом матче плей-офф квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА Заря сыграет с испанским Эспаньолом. Матч пройдет 22 августа в пригороде Барселоны на стадионе Корнелья-Эль Прат.
Начало матча в 22:00.
Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале УНИАН и канале FootballHub.Читайте: Мариуполь разгромно уступил АЗ и вылетел из Лиги Европы Футболист не полетел на матч ЛЕ, потому что не знал, что в Армению нужно паспорт Динамо заменило на командном фото Хацкевича на Михайличенко
Также матч можно будет посмотреть на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport и SportLive.
Напомним, Заря обыграла ЦСКА Софию и вышла в плей-офф раунда Лиги Европы.
Фото: FC Zorya Luhansk