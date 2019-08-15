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Факты / Спорт

Заря обыграла ЦСКА София и вышла в плей-офф раунда Лиги Европы

Луганская Заря пробилась в четвертый раунд квалификации Лиги Европы.

Заря ЦСКА София

Заря — ЦСКА София – 1:0 (2:1)

Заря: Шевченко, Тымчик, Вернидуб, Абу Ханна (Чеберко, 4), Михайличенко, Кочергин, Иванисеня, Юрченко (Леднев, 46), Хомченовский, Будковский, Русин.

ЦСКА София: Черняускас, Занев, Томас, Альбентоса, Жеферсон (Ватт, 87), Малинов (Фаббрини, 82), Бикель, Туритсов, Эвандро (Митков, 56), Родригеш, Соу.

Голы: Русин, 89

Удаления: Русин, 90

Луганская Заря принимала болгарский ЦСКА в рамках ответного матча третьего раунда квалификации Лиги Европы. Встреча прошла в Запорожье на стадионе Славутич-Арена и завершилась минимальной победой подопечных Виктора Скрипника со счетом 1:0.

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Единственный гол во встрече забил Назарий Русин на 89-й минуте, но уже через одну минуту украинец получил вторую желтую и покинул поле.

По итогам двух матчей луганская Заря проходит в плей-офф раунда квалификации Лиги Европы. За выход в групповой этап луганчане поспорят с победителем пары Люцерн – Эспаньол.

Напомним, Динамо сыграло вничью с Брюгге и вылетело из Лиги чемпионов.

ФотоFC Zorya Luhansk

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