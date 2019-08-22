Пряму трансляцію першого матчу плей-оф кваліфікаційного раунду Ліги Європи між Еспаньолом та луганською Зорею покаже телеканал УНІАН.

У першому матчі плей-оф кваліфікаційного раунду Ліги Європи УЄФА Зоря зіграє з іспанським Еспаньолом. Матч пройде 22 серпня у передмісті Барселони на стадіоні Корнелья-Ель Прат.

Початок матчу о 22:00.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі УНІАН та каналі FootballHub.

Також матч можна буде подивитися на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport та SportLive.

Нагадаємо, Зоря обіграла ЦСКА Софію і вийшла до плей-оф раунду Ліги Європи.

Фото: FC Zorya Luhansk