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Де дивитися Еспаньол — Зоря

Пряму трансляцію першого матчу плей-оф кваліфікаційного раунду Ліги Європи між Еспаньолом та луганською Зорею покаже телеканал УНІАН.

ФК Заря Луганск

У першому матчі плей-оф кваліфікаційного раунду Ліги Європи УЄФА Зоря зіграє з іспанським Еспаньолом. Матч пройде 22 серпня у передмісті Барселони на стадіоні Корнелья-Ель Прат.

Початок матчу о 22:00.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі УНІАН та каналі FootballHub.

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Також матч можна буде подивитися на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport та SportLive.

Нагадаємо, Зоря обіграла ЦСКА Софію і вийшла до плей-оф раунду Ліги Європи.

ФотоFC Zorya Luhansk

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