Пряму трансляцію першого матчу плей-оф кваліфікаційного раунду Ліги Європи між Еспаньолом та луганською Зорею покаже телеканал УНІАН.
У першому матчі плей-оф кваліфікаційного раунду Ліги Європи УЄФА Зоря зіграє з іспанським Еспаньолом. Матч пройде 22 серпня у передмісті Барселони на стадіоні Корнелья-Ель Прат.
Початок матчу о 22:00.
Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі УНІАН та каналі FootballHub.Читайте: Маріуполь розгромно поступився АЗ та вилетів з Ліги Європи Футболіст не полетів на матч ЛЄ, бо не знав, що у Вірменію треба паспорт Динамо замінило на командному фото Хацкевича на Михайличенка
Також матч можна буде подивитися на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport та SportLive.
Нагадаємо, Зоря обіграла ЦСКА Софію і вийшла до плей-оф раунду Ліги Європи.
Фото: FC Zorya Luhansk