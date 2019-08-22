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Эспаньол – Заря: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

Заря на стадионе Корнелья-Эль Прат сыграет против испанского Эспаньола в первом матче плей-офф квалификационного раунда Лиги Европы 2019/20.

ФК Заря Луганск матч

Заря в четверг, 22 августа, проведет первый матч в рамках плей-офф квалификационного раунда Лиги Европы-2019/20, в котором луганчане на стадионе Корнелья-Эль Прат в пригороде Барселоны сыграют против каталонского Эспаньола. Начало матча в 22.00.

По мнению букмекеров фаворитом матча являются подопечные Давида Гальего. На победу Эспаньола принимают ставки с коэффициентом 1.29. Успех луганчан оценивают в 11.0. Ничейный результат встречи — 5.30.

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Напомним, Заря обыграла ЦСКА Софию и вышла в плей-офф раунда Лиги Европы.

ФотоFC Zorya Luhansk

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