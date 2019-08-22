PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Еспаньйол — Зоря: прогноз букмекерів на матч Ліги Європи

Зоря на стадіоні Корнелья-Ель Прат зіграє проти іспанського Еспаньйола у першому матчі плей-оф кваліфікаційного раунду Ліги Європи 2019/20.

ФК Заря Луганск матч

Зоря у четвер, 22 серпня, проведе перший матч в рамках плей-оф кваліфікаційного раунду Ліги Європи-2019/20, в якому луганчани на стадіоні Корнелья-Ель Прат у передмісті Барселони зіграють проти каталонського ЕспаньйолаПочаток матчу о 22.00.

На думку букмекерів фаворитом матчу є підопічні Давида Гальєго. На перемогу Еспаньйола приймають ставки з коефіцієнтом 1.29. Успіх луганчан оцінюють в 11.0. Нічийний результат зустрічі — 5.30.

Читайте: УЄФА оголосив шорт-лист номінантів на найкращого гравця за позиціями УЄФА оголосив трійку номінантів на приз найкращого гравця сезону Де дивитися Еспаньйол — Зоря

Нагадаємо, Зоря обіграла ЦСКА Софію і вийшла до плей-оф раунду Ліги Європи.

ФотоFC Zorya Luhansk

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка