Зоря на стадіоні Корнелья-Ель Прат зіграє проти іспанського Еспаньйола у першому матчі плей-оф кваліфікаційного раунду Ліги Європи 2019/20.

Зоря у четвер, 22 серпня, проведе перший матч в рамках плей-оф кваліфікаційного раунду Ліги Європи-2019/20, в якому луганчани на стадіоні Корнелья-Ель Прат у передмісті Барселони зіграють проти каталонського Еспаньйола. Початок матчу о 22.00.

На думку букмекерів фаворитом матчу є підопічні Давида Гальєго. На перемогу Еспаньйола приймають ставки з коефіцієнтом 1.29. Успіх луганчан оцінюють в 11.0. Нічийний результат зустрічі — 5.30.

Нагадаємо, Зоря обіграла ЦСКА Софію і вийшла до плей-оф раунду Ліги Європи.

Фото: FC Zorya Luhansk