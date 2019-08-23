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Факты / Спорт

Окслейд-Чемберлен продлил контракт с Ливерпулем

Хавбек Ливерпуля Алекс Окслейд-Чемберлен продлил контракт с клубом после 16 месяцев восстановления после травмы.

Окслейд-Чемберлен

Ливерпуль объявил о продлении контракта со своим хавбеком Алексом-Окслейд Чемберленом.

Детали нового контракта 26-летнего игрока с мерсисайдцами не сообщаются, однако по информации СМИ, новое соглашение рассчитано до лета 2023 года.

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В апреле 2018 в матче ЛЧ-2017/18 против Ромы англичанин получил серьезную травму колена, из-за чего пропустил больше года.

Окслейд-Чемберлен перешел в Ливерпуль из лондонского Арсенала в 2017 году за £35 млн. За красных сыграл в 47 матчах, в которых отметился 5 голами.

К слову, экс-игрок Ливерпуля Даниэль Старридж подписал контракт с турецким Трабзонспором.

Фото: Liverpool FC

Источник: Liverpool FC

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