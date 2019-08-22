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Как Иисус: Салах выложил видео, в котором пробежал по воде

Форвард Ливерпуля Мохаммед Салах опубликовал видео, в котором побежал по воде за мячом.

Салах бегает по воде

Египетский нападение на Ливерпуля Мохаммед Салах на своей странице в Instagram опубликовал видео бутс X19 от компании Adidas.

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В ролике Мо сначала понабивал мяч, после чего ударил его в сторону водоема. Затем форвард побежал за мячом по воде. Камера в этот момент отвернулась – так, что у зрителя возникло впечатление, будто Салах нашел божественные навыки и научился ходить не только по твердой поверхности.

 

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Допис, поширений Mohamed Salah (@mosalah)

В сезоне-2018/19 Салах вместе с Ливерпулем стал победителем Лиги чемпионов, обыграв в финале Тоттенхэм.

К слову, Ливерпуль сделает Салаха самым высокооплачиваемым игроком АПЛ.

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