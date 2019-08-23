Хавбек Ліверпуля Алекс Окслейд-Чемберлен продовжив контракт з клубом після 16 місяців відновлення після травми.

Ліверпуль оголосив про продовження контракту зі своїм хавбеком Алексом-Окслейдом Чемберленом.

Деталі нового контракту 26-річного гравця з мерсисайдцями не повідомляються, однак за інформацією ЗМІ, нова угода розрахована до літа 2023 року.

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В квітні 2018 року у матчі ЛЧ-2017/18 проти Роми англієць отримав серйозну травму коліна, через що пропустив понад рік.

Окслейд-Чемберлен перейшов до Ліверпуля з лондонського Арсеналу в 2017 році за £35 млн. За червоних зіграв у 47 матчах, в яких відзначився 5 голами.

До речі, екс-гравець Ліверпуля Даніель Старрідж підписав контракт з турецьким Трабзонспором.

Фото: Liverpool FC