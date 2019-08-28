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Факты / Спорт

Коноплянка заинтересовал клуб Серии А – СМИ

Итальянская Сампдория заинтересована в приобретении вингера Шальке Евгения Коноплянки.

Евгений Коноплянка

Итальянская Сампдория заинтересована в услугах вингера сборной Украины и немецкого Шальке Евгения Коноплянки.

Президент генуэзского клуба Массимо Феррера уже контактировал с представителями украинца.

Читайте: Победитель Лиги чемпионов перешел в турецкий Трабзонспор

Единственным препятствием трансфера могут стать финансовые аппетиты Коноплянки.

Отметим, что главным претендентом на украинского хавбека остается турецкий Бешикташ.

К слову, французский футболист Франк Рибери стал игроком итальянской Фиорентины.

ИсточникTuttomercatoweb

Фото: Dreamstime

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