Французский футболист Франк Рибери стал игроком итальянской Фиорентины.

Фиорентина объявила о подписании контракта с 36-летним французским хавбеком Франком Рибери.

Детали сделки не сообщаются, однако по информации итальянских СМИ, Рибери должен подписать с фиалками контракт сроком на 2 года. Заработная плата игрока составит €4 млн в год плюс бонусы.

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С 2007 по 2019 годы Рибери защищал цвета мюнхенской Баварии. За баварцев Франк провел 425 матчей, в которых отметился 124 голами и 182 ассистами. Летом француз покинул клуб свободным агентом.

В сезоне 2018/19 Фиорентина заняла шестнадцатое место в Серии А.

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Источник: ACF Fiorentina

Фото: ACF Fiorentina