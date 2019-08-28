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Факти / Спорт

Коноплянка зацікавив клуб Серії А – ЗМІ

Італійська Сампдорія зацікавлена у придбанні вінгера Шальке Євгена Коноплянки.

Евгений Коноплянка

Італійська Сампдорія зацікавлена у послугах вінгера збірної України та німецького Шальке Євгена Коноплянки.

Президент генуезького клубу Массімо Феррера вже контактував з представниками українця.

Читайте: Переможець Ліги чемпіонів перейшов у турецький Трабзонспор

Єдиною перешкодою трансферу можуть стати фінансові апетити Коноплянки.

Відзначимо, що головним претендентом на українського хавбека залишається турецький Бешикташ.

До речі, французький футболіст Франк Рібері став гравцем італійської Фіорентини.

Джерело: Tuttomercatoweb

Фото: Dreamstime

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