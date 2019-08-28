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Факты / Спорт

Сцены с Неймаром вернули в сериал на платформе Netflix

Форвард ПСЖ Неймар снялся в третьем сезоне испанского криминального сериала Бумажный дом.

Неймар

27-летний бразильский форвард ПСЖ Неймар принял участие в съемках третьего сезона испанского телесериала Бумажный дом (La casa de papel).

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Съемки прошли еще в ноябре 2018 года, но сцены с футболистом были вырезаны в конечном варианте сезона, который показали 19 июня. Их решили убрать после обвинения Неймара в изнасиловании. Когда все обвинения были сняты, сцены с бразильцем вернули в видеоряд.

— Я реализовал мечту и стал частью любимого сериала. Теперь я могу показать Жоао всем вам, – написал Неймар.

Бумажный дом – самый популярный неанглоязычный сериал на платформе Netflix. Издание New York Times внесло его в список лучших иностранных сериалов в 2018 году.

Ранее Криштиану Роналду снялся в странной сингапурской рекламе и рассмешил сеть.

Источник: AS

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