Форвард ПСЖ Неймар снялся в третьем сезоне испанского криминального сериала Бумажный дом.

27-летний бразильский форвард ПСЖ Неймар принял участие в съемках третьего сезона испанского телесериала Бумажный дом (La casa de papel).

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Съемки прошли еще в ноябре 2018 года, но сцены с футболистом были вырезаны в конечном варианте сезона, который показали 19 июня. Их решили убрать после обвинения Неймара в изнасиловании. Когда все обвинения были сняты, сцены с бразильцем вернули в видеоряд.

— Я реализовал мечту и стал частью любимого сериала. Теперь я могу показать Жоао всем вам, – написал Неймар.

Eu pude realizar meu sonho e fazer parte da minha serie favorita. E agora eu posso compartilhar o Joao com todos voces

Gracias @lacasadepapel #LCDP3 #nuevofichaje #lacasadepapel pic.twitter.com/fxwWieoP0N — Neymar Jr (@neymarjr) August 27, 2019

Бумажный дом – самый популярный неанглоязычный сериал на платформе Netflix. Издание New York Times внесло его в список лучших иностранных сериалов в 2018 году.

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