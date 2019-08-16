Форвард Ювентуса Криштиану Роналду снялся в рекламе компании Shopee, чем вызвал неоднозначную реакцию пользователей сети.

Звезда туринского Ювентуса Криштиану Роналду снялся в рекламе сингапурской сети супермаркетов Shopee.

По сюжету футболист забивает гол со штрафного, начинает праздновать, но замечает, что болельщики на трибунах залипли в своих смартфонах. Арбитр показывает португальцу карточку с изображением бренда, после чего Роналду получает смартфон, на экране которого загорается логотип компании, и начинает танцевать.

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Реклама супермаркета выполнена в лучших традициях азиатской рекламы. Лучше один раз увидеть, потому что словами это сложно описать.

Видео хорошо насмешило пользователей в соцсетях, которые назвали рекламу очень странной. Множество комментаторов выразили свои впечатления с помощью различных анимационных изображений.

К слову, стало известно, сколько Месси и Роналду получают за рекламу в Instagram.