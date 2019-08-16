PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Роналду снялся в странной сингапурской рекламе и рассмешил сеть

Форвард Ювентуса Криштиану Роналду снялся в рекламе компании Shopee, чем вызвал неоднозначную реакцию пользователей сети.

Роналду реклама

Звезда туринского Ювентуса Криштиану Роналду снялся в рекламе сингапурской сети супермаркетов Shopee.

По сюжету футболист забивает гол со штрафного, начинает праздновать, но замечает, что болельщики на трибунах залипли в своих смартфонах. Арбитр показывает португальцу карточку с изображением бренда, после чего Роналду получает смартфон, на экране которого загорается логотип компании, и начинает танцевать.

Читайте: С котом и Джорджиной: Роналду в интересном положении смотрел Суперкубок УЕФА

Реклама супермаркета выполнена в лучших традициях азиатской рекламы. Лучше один раз увидеть, потому что словами это сложно описать.

Видео хорошо насмешило пользователей в соцсетях, которые назвали рекламу очень странной. Множество комментаторов выразили свои впечатления с помощью различных анимационных изображений.

К слову, стало известно, сколько Месси и Роналду получают за рекламу в Instagram.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

В сеть слили результаты голосования за лучшего игрока года от УЕФА
УЕФА объявил тройку номинантов на приз лучшего игрока сезона
С котом и Джорджиной: Роналду в интересном положении смотрел Суперкубок УЕФА
УЕФА объявил шорт-лист номинантов на лучшего игрока по позициям
Салах, Ван Дейк и Месси среди номинантов на лучшего игрока года от ФИФА
Роналду прыгнул на полицейского в Китае
Стало известно, сколько Месси и Роналду получают за рекламу в Instagram
Прокуратура США вынесла вердикт Роналду по делу об изнасиловании
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка