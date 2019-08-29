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Факты / Спорт

Шахтер узнал соперников по групповому этапу Лиги чемпионов

Определились соперники донецкого Шахтера по групповому этапу Лиги чемпионов 2019/20.

Жеребкування Ліги чемпіонів

В Монако состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов-2019/20.

По его итогам единственный представитель Украины на этом этапе розыгрыша – донецкий Шахтер попал в группу С.

Соперники горняков:

  • Манчестер Сити (Англия)
  • Динамо Загреб (Хорватия)
  • Аталанта (Италия)

Первые матчи группового этапа стартуют 17/18 сентября.

К слову, УЕФА представил официальный мяч группового этапа Лиги чемпионов-2019/20.

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