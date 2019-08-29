PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Шахтар дізнався суперників по груповому етапу Ліги чемпіонів

Визначилися суперники донецького Шахтаря по груповому етапу Ліги чемпіонів 2019/20.

Жеребкування Ліги чемпіонів

У Монако відбулося жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів-2019/20.

Читайте: УЄФА назвав найкращого гравця сезону

За його підсумками єдиний представник України на цьому етапі розіграшу – донецький Шахтар потрапив до групи С.

Суперники гірників:

  • Манчестер Сіті (Англія)
  • Динамо Загреб (Хорватія)
  • Аталанта (Італія)

Перші матчі групового етапу стартують 17/18 вересня.

До речі, УЄФА презентував офіційний м’яч групового етапу Ліги чемпіонів-2019/20.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Официальный мяч группового этапа Лиги чемпионов 2019/20
УЄФА презентував офіційний м’яч групового етапу Ліги чемпіонів-2019/20
Жеребьевка группового этапа ЛЧ
Де та коли дивитися жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів
Кубок Лиги чемпионов
Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів: склади кошиків
Црвена Цзвезда
Футболісти та фанати Црвени Звєзди прокаталися на танку Белградом
Танк возле стадиона Райко Митича
Сербські ультрас притягнули до стадіону танк перед матчем проти Янг Бойз
Шахтар розгромив Маріуполь
Шахтар розгромив Маріуполь – рахунок 5:1
Медики в Греции
Фанати Олімпіакоса зламали ніс продюсеру російського відеоагентства Ruptly
Незважаючи на втрати. Шахтар впевнено обіграв Львів
Незважаючи на втрати. Шахтар впевнено обіграв Львів
Завантаження...
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка