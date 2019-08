УЕФА представил мяч, который будет задействован в матчах группового этапа Лиги чемпионов в сезоне-2019/20.

Новый мяч изготовлен компанией Adidas.

Панели на мяче выполнены в виде белых звезд с черной окантовкой, а другая часть раскрашена в синем, желтом, красном и черном цветах.

Introducing the official 2019/20 #UCL group stage match by @adidasfootball!

#UCLdraw pic.twitter.com/VosSapDXc6

— #UCLdraw (@ChampionsLeague) August 29, 2019