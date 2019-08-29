PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

УЕФА представил официальный мяч группового этапа Лиги чемпионов-2019/20

Накануне жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов УЕФА представил новый мяч, который будут использовать в матчах стадии группового этапа ЛЧ-2019/20.

Официальный мяч группового этапа Лиги чемпионов 2019/20

УЕФА представил мяч, который будет задействован в матчах группового этапа Лиги чемпионов в сезоне-2019/20.

Новый мяч изготовлен компанией Adidas.

Читайте: Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов: составы корзин

Панели на мяче выполнены в виде белых звезд с черной окантовкой, а другая часть раскрашена в синем, желтом, красном и черном цветах.

Напомним, сегодня в Монако состоится жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов.

Ранее Факты ICTV рассказывали, где и когда смотреть жеребьевку группового этапа Лиги чемпионов.

Фото#UCLdraw

Источник: УЕФА

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Жеребьевка группового этапа ЛЧ
Где и когда смотреть жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов
Кубок Лиги чемпионов
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов: составы корзин
Црвена Цзвезда
Футболисты и фанаты Црвены Звезды прокатились на танке по Белграду
ФК Бери
В Англии исключили из Лиги один из старейших клубов страны
Колин Кларк
Экс-игрок сборной США и Лос-Анджелес Гэлакси умер в 35 лет
Неймар
Сцены с Неймаром вернули в сериал на платформе Netflix
Танк возле стадиона Райко Митича
Сербские ультрас притащили к стадиону танк перед матчем против Янг Бойз
Уэйн Руни с женой
Руни вновь заподозрили в супружеской измене – жена предъявила ему ультиматум
Загружается…
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка