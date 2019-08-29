Накануне жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов УЕФА представил новый мяч, который будут использовать в матчах стадии группового этапа ЛЧ-2019/20.
УЕФА представил мяч, который будет задействован в матчах группового этапа Лиги чемпионов в сезоне-2019/20.
Новый мяч изготовлен компанией Adidas.
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Панели на мяче выполнены в виде белых звезд с черной окантовкой, а другая часть раскрашена в синем, желтом, красном и черном цветах.
Introducing the official 2019/20 #UCL group stage match by @adidasfootball!
#UCLdraw pic.twitter.com/VosSapDXc6
— #UCLdraw (@ChampionsLeague) August 29, 2019
Напомним, сегодня в Монако состоится жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов.
Ранее Факты ICTV рассказывали, где и когда смотреть жеребьевку группового этапа Лиги чемпионов.
Фото: #UCLdraw