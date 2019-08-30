Легенда Манчестер Юнайтед Эрик Кантона во время церемонии жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов получил награду президента УЕФА.

Получив награду из рук президента УЕФА Александера Чеферин, легенда МЮ Эрик Кантона выступил с промо, ее оригинальность загнала в тупик ведущих церемонии и присутствующих в зале гостей.

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Сначала Кантона процитировал Короля Лира (4 акт, 1 сцена) Уильяма Шекспира, а потом рассказал, что вскоре люди станут бессмертными.

“Для богов мы то же, что для ребятишек мухи: нас мучить – им забава”. — Наука скоро будет способна не только замедлять старение клеток, но и изменит их структуру – так мы станем бессмертными. Только несчастные случаи, преступления и войны будут убивать нас. Но, к сожалению, количество преступлений и войн только увеличится. Я люблю футбол. Спасибо вам, – сказал Кантона.

Во время речи камера выхватила реакцию Криштиану Роналду и Лионеля Месси, которые завороженно слушали Эрика.

Напомним, определились соперники донецкого Шахтера по групповому этапу Лиги чемпионов 2019/20.