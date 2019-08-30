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Факти / Спорт

Безцінна реакція Мессі та Роналду на промову легенди МЮ Кантони про безсмертя

Легенда Манчестер Юнайтед Ерік Кантона під час церемонії жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів отримав нагороду президента УЄФА.

Роналду и Месси: реакция на речь Кантоны

Отримавши нагороду з рук президента УЄФА Александера Чеферіна, легенда МЮ Ерік Кантона виступив з промою, її оригінальність загнав у глухий кут ведучих церемонії та присутніх у залі гостей.

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Спершу Кантона процитував Короля Ліра (4 акт, 1 сцена) Вільяма Шекспіра, а потім розповів, що невдовзі люди стануть безсмертними.

“Для богів те саме ми, що мухи для хлоп’ят: вони нас для розваги убивають”.

— Наука скоро буде здатна не лише сповільнювати старіння клітин, але й змінить їх структуру – так ми станемо безсмертними. Тільки нещасні випадки, злочини і війни вбиватимуть нас. Але, на жаль, кількість злочинів і війн лише збільшиться. Я люблю футбол. Спасибі вам, – сказав Кантона.

Під час промови камера вихопила реакцію Криштіану Роналду та Ліонеля Мессі, які заворожено слухали Еріка.

Роналду и Месси: реакция на речь Кантоны

Нагадаємо, визначилися суперники донецького Шахтаря по груповому етапу Ліги чемпіонів 2019/20.

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