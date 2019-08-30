Легенда Манчестер Юнайтед Ерік Кантона під час церемонії жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів отримав нагороду президента УЄФА.

Отримавши нагороду з рук президента УЄФА Александера Чеферіна, легенда МЮ Ерік Кантона виступив з промою, її оригінальність загнав у глухий кут ведучих церемонії та присутніх у залі гостей.

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Спершу Кантона процитував Короля Ліра (4 акт, 1 сцена) Вільяма Шекспіра, а потім розповів, що невдовзі люди стануть безсмертними.

“Для богів те саме ми, що мухи для хлоп’ят: вони нас для розваги убивають”. — Наука скоро буде здатна не лише сповільнювати старіння клітин, але й змінить їх структуру – так ми станемо безсмертними. Тільки нещасні випадки, злочини і війни вбиватимуть нас. Але, на жаль, кількість злочинів і війн лише збільшиться. Я люблю футбол. Спасибі вам, – сказав Кантона.

Під час промови камера вихопила реакцію Криштіану Роналду та Ліонеля Мессі, які заворожено слухали Еріка.

Нагадаємо, визначилися суперники донецького Шахтаря по груповому етапу Ліги чемпіонів 2019/20.