Легенда Манчестер Юнайтед Ерік Кантона під час церемонії жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів отримав нагороду президента УЄФА.
Отримавши нагороду з рук президента УЄФА Александера Чеферіна, легенда МЮ Ерік Кантона виступив з промою, її оригінальність загнав у глухий кут ведучих церемонії та присутніх у залі гостей.
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Спершу Кантона процитував Короля Ліра (4 акт, 1 сцена) Вільяма Шекспіра, а потім розповів, що невдовзі люди стануть безсмертними.
“Для богів те саме ми, що мухи для хлоп’ят: вони нас для розваги убивають”.
— Наука скоро буде здатна не лише сповільнювати старіння клітин, але й змінить їх структуру – так ми станемо безсмертними. Тільки нещасні випадки, злочини і війни вбиватимуть нас. Але, на жаль, кількість злочинів і війн лише збільшиться. Я люблю футбол. Спасибі вам, – сказав Кантона.
Під час промови камера вихопила реакцію Криштіану Роналду та Ліонеля Мессі, які заворожено слухали Еріка.
Нагадаємо, визначилися суперники донецького Шахтаря по груповому етапу Ліги чемпіонів 2019/20.