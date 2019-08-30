Спортивное издание Bleacher Report превратило команд-участниц группового этапа Лиги чемпионов на персонажей комиксов о супергероях.

Британское спортивное издание Bleacher Report по итогам жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов креативно оформило состав квартетов.

Команды-участницы розыгрыша ЛЧ-2019/20 появились в стиле супергероев из комиксов. Футболисты клубов превратились в хорошо известных персонажей таких как, Доктор Стрэндж, Росомаха, Железный человек, Тор, Халк, Капитан Америка, Дэдпул, Бэтмен и другие.

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Единственный представитель Украины в групповом этапе ЛЧ – донецкий Шахтер, представленный Вервольфом.

Группа А

Группа В

Группа С

Группа D

Группа Е

Группа F

Группа G

Группа H

В прошлом розыгрыше Лиги чемпионов Bleacher Report поместило футболистов на постеры номинантов кинопремии Оскар 2019.

Фото: B/R Football