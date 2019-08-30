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Bleacher Report зробив постери груп ЛЧ у стилі коміксів про супергероїв

Спортивне видання Bleacher Report перетворило команд-учасниць групового етапу Ліги чемпіонів на персонажів коміксів про супергероїв.

постеры Bleacher Report

Британське спортивне видання Bleacher Report за підсумками жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів креативно оформило склад квартетів.

Команди-учасниці розіграшу ЛЧ-2019/20 постали у стилі супергероїв з коміксів. Футболісти клубів перетворилися у добре відомих персонажів таких як, Доктор Стрендж, Росомаха, Залізна людина, Тор, Халк, Капітан Америка, Дедпул, Бетмен та інші.

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Єдиний представник України у груповому етапі ЛЧ – донецький Шахтар, представлений Вервольфом.

Група А

Група В

Група С

Група D

Група Е

Група F

Група G

Група H

У минулому розіграші Ліги чемпіонів Bleacher Report помістило футболістів на постери номінантів кінопремії Оскар 2019.

ФотоB/R Football

Джерело: Bleacher Report

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