Спортивне видання Bleacher Report перетворило команд-учасниць групового етапу Ліги чемпіонів на персонажів коміксів про супергероїв.
Британське спортивне видання Bleacher Report за підсумками жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів креативно оформило склад квартетів.
Команди-учасниці розіграшу ЛЧ-2019/20 постали у стилі супергероїв з коміксів. Футболісти клубів перетворилися у добре відомих персонажів таких як, Доктор Стрендж, Росомаха, Залізна людина, Тор, Халк, Капітан Америка, Дедпул, Бетмен та інші.
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Єдиний представник України у груповому етапі ЛЧ – донецький Шахтар, представлений Вервольфом.
Група А
Група В
Група С
Група D
Група Е
Група F
Група G
Група H
У минулому розіграші Ліги чемпіонів Bleacher Report помістило футболістів на постери номінантів кінопремії Оскар 2019.
Фото: B/R Football