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Факты / Спорт

Свитолина впервые в карьере вышла в четвертьфинал US Open

Пятая ракетка мира Элина Свитолина впервые в карьере вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата США US Open 2019.

Еліна Світоліна

В 1/8 финала Элина победила девятую теннисистку мира Мэдисон Кис из США – 7:5, 6:4.

Матч длился час и 15 минут. В первых десяти геймах встречи соперницы уверенно защищали свои подачи.

Слом наступил в гейме №11, когда Свитолина с первой же попытки реализовала брейк-пойнт, а затем уверенно ответила и повела в матче.

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Во втором сете Элина не отдали ни одной своей подачи. А брейк украинка сделала уже в третьем гейме и в итоге уверенно довела матч до победы.

В четвертьфинале Элина встретится с 16-м номером мирового рейтинга Иоганн Контой из Великобритании (WTA №16).

Напомним, ведущие теннисистки мира приняли участие в промокомпании от Nike накануне старта US Open.

Фото: Getty Images

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