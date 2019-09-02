П’ята ракетка світу Еліна Світоліна вперше в кар’єрі вийшла у чвертьфінал Відкритого чемпіонату США US Open 2019.
В 1/8 фіналу Еліна перемогла дев’яту тенісистку світу Медісон Кіс зі США – 7:5, 6:4.
Матч тривав годину і 15 хвилин. У перших десяти геймах зустрічі суперниці впевнено захищали свої подачі.
Злам настав у геймі №11, коли Світоліна з першої ж спроби реалізувала брейк-пойнт, а згодом впевнено відповіла і повела в матчі.
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У другому сеті Еліна не віддала жодної своєї подачі. А брейк українка зробила вже в третьому геймі і в підсумку впевнено довела матч до перемоги.
У чвертьфіналі Еліна зустрінеться з 16-м номером світового рейтингу Йоганною Контою з Великої Британії (WTA №16).
Нагадаємо, провідні тенісистки світу взяли участь в промокомпанії від Nike напередодні старту US Open.