П’ята ракетка світу Еліна Світоліна вперше в кар’єрі вийшла у чвертьфінал Відкритого чемпіонату США US Open 2019.

В 1/8 фіналу Еліна перемогла дев’яту тенісистку світу Медісон Кіс зі США – 7:5, 6:4.

Матч тривав годину і 15 хвилин. У перших десяти геймах зустрічі суперниці впевнено захищали свої подачі.

Злам настав у геймі №11, коли Світоліна з першої ж спроби реалізувала брейк-пойнт, а згодом впевнено відповіла і повела в матчі.

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У другому сеті Еліна не віддала жодної своєї подачі. А брейк українка зробила вже в третьому геймі і в підсумку впевнено довела матч до перемоги.

У чвертьфіналі Еліна зустрінеться з 16-м номером світового рейтингу Йоганною Контою з Великої Британії (WTA №16).

Нагадаємо, провідні тенісистки світу взяли участь в промокомпанії від Nike напередодні старту US Open.