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Факты / Спорт

Свитолина, Уильямс и Осака приняли участие в совместной фотосессии накануне US Open

Провідні тенісісткі світу взяли участь в спеціальній промокомпанії перед стартом US Open.

Серена, Свитолина, Шарапова

Ведущие теннисистки мира приняли участие в промокомпании от Nike накануне старта US Open.

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В фотосессии приняли участие первая ракетка мира из Японии Наоми Осака, украинка Элина Свитолина, американки Серена Уильямс, Слоан Стивенс и Мэдисон Киз, румынка Симона Халеп, фрацуженка Каролин Гарсиа, россиянка Мария Шарапова, гречанка Мария Саккари и белоруска Арина Сабаленка.

 

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Допис, поширений Caroline Garcia (@carogarcia)

Розыгрыш заключительного турнира серии Grand Slam в сезоне US Open стартует в Нью-Йорке 26 августа и продлится до 8 сентября. Действующей чемпионкой соревнований является японка Наоми Осака.

Напомним, Элина Свитолина не смогла выйти в четвертьфинал теннисного турнира WTA серии Premier 5 в Цинциннати.

Фото: Caroline Garcia

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