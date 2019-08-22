Провідні тенісісткі світу взяли участь в спеціальній промокомпанії перед стартом US Open.

Ведущие теннисистки мира приняли участие в промокомпании от Nike накануне старта US Open.

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В фотосессии приняли участие первая ракетка мира из Японии Наоми Осака, украинка Элина Свитолина, американки Серена Уильямс, Слоан Стивенс и Мэдисон Киз, румынка Симона Халеп, фрацуженка Каролин Гарсиа, россиянка Мария Шарапова, гречанка Мария Саккари и белоруска Арина Сабаленка.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Caroline Garcia (@carogarcia) 21 Сер 2019 р. о 5:43 PDT

Розыгрыш заключительного турнира серии Grand Slam в сезоне US Open стартует в Нью-Йорке 26 августа и продлится до 8 сентября. Действующей чемпионкой соревнований является японка Наоми Осака.

Напомним, Элина Свитолина не смогла выйти в четвертьфинал теннисного турнира WTA серии Premier 5 в Цинциннати.

Фото: Caroline Garcia