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Факты / Спорт

Украина разгромила Литву в отборе к Евро-2020

Сборная Украины победила Литву в 5-м туре квалификационного отбора к Евро-2020.

Сборная Украины 2019

Литва — Украина – 0:3

Литва: Зубас, Воробйовас, Палионис, Гирдвайнис, Миколюнас, Шимкус, Голубицкас (Сливка, 52), Матулявичус (Куклус, 63), Жулпа, Вербицкас, Черных (Лауземис, 67).

Украина: Пятов, Болбат, Кривцов, Матвиенко, Миколенко, Малиновский (Безус, 80), Степаненко, Ярмоленко (Цыганков, 60), Марлос, Зинченко, Яремчук (Мораес, 66).

Голы: Зинченко, 7 Марлос, 28 Малиновский, 62

Сборная Украины встречалась со сборной Литвы в матче пятого тура квалификационного отбора к Евро-2020. Встреча прошла в Вильнюсе на стадионе ЛФФ и завершилась уверенной победой сине-желтых со счетом 3:0.

Читайте: Отбор на Евро-2020: календарь и результаты матчей

Счет в матче открыл в начале первого тайма Александр Зинченко после паса от Марлоса, а через 20 минут уже сам Марлос отметился в воротах Зубаса. После перерыва Руслан Малиновский пушечным выстрелом установил окончательный счет на табло.

Теперь у подопечных Шевченко 13 пунктов и беспрекословное первое место в группе В.

Напомним, Факты ICTV провели текстовую онлайн-трансляцию матча Литва — Украина.

Фото: Dreamstime

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