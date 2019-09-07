PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Україна розгромила Литву у відборі до Євро-2020

Збірна Україна перемогла Литву у 5-му турі кваліфікаційного відбору до Євро-2020.

Сборная Украины 2019

Литва — Україна – 0:3

Литва: Зубас, Воробйовас, Паліоніс, Гірдвайніс, Міколюнас, Шимкус, Голубіцкас (Сливка, 52), Матулявічус (Куклус, 63), Жулпа, Вербіцкас, Черних (Лауземіс, 67).

Україна: Пятов, Болбат, Кривцов, Матвієнко, Миколенко, Маліновський (Безус, 80), Степаненко, Ярмоленко (Циганков, 60), Марлос, Зінченко, Яремчук (Мораес, 66).

Голи: Зінченко, 7 Марлос, 28 Малиновський, 62

Збірна Україна зустрічалася зі збірною Литви у матчі п’ятого туру кваліфікаційного відбору до Євро-2020. Зустріч пройшла у Вільнюсі на стадіоні ЛФФ та завершилася впевненою перемогою синьо-жовтих з рахунком 3:0.

Читайте: Відбір на Євро-2020: календар та результати матчів

Рахунок у матчі відкрив на початку першого тайму Олександр Зінченко після пасу від Марлоса, а через 20 хвилин вже сам Марлос відзначився у воротах Зубаса. По перерві Руслан Малиновський гарматним пострілом встановив кінцевий рахунок на табло.

Тепер у підопічних Шевченка 13 пунктів та беззаперечне перше місце у групі В.

Нагадаємо, Факти ICTV провели текстову онлайн-трансляцію матчу Литва – Україна.

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Литва - Украина
Литва — Україна – 0:3: онлайн-трансляція матчу відбору до Євро-2020
Календарь отбора Евро-2020
Відбір на Євро-2020: календар та результати матчів
Сборная Украины
Де дивитися Литва — Україна
Литва - Украина
Литва — Україна: прогноз букмекерів на матч
Сборная Италии Евро 2020
Відбір на Євро-2020: камбек Італії, невпевнена Іспанія та нічия Ірландії зі Швейцарією
Марьян Швед
Збірна України зазнала кадрових втрат перед грою з Литвою
Лунин в сборной
Ух ти, пантера! Зінченко та Коноплянка пробили пенальті Луніну
Александр Зинченко в сборной
Зінченко та Матвієнко позмагалися на влучність
Завантаження...
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка