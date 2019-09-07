Збірна Україна перемогла Литву у 5-му турі кваліфікаційного відбору до Євро-2020.

Литва — Україна – 0:3

Литва: Зубас, Воробйовас, Паліоніс, Гірдвайніс, Міколюнас, Шимкус, Голубіцкас (Сливка, 52), Матулявічус (Куклус, 63), Жулпа, Вербіцкас, Черних (Лауземіс, 67).

Україна: Пятов, Болбат, Кривцов, Матвієнко, Миколенко, Маліновський (Безус, 80), Степаненко, Ярмоленко (Циганков, 60), Марлос, Зінченко, Яремчук (Мораес, 66).

Голи: Зінченко, 7 Марлос, 28 Малиновський, 62

Збірна Україна зустрічалася зі збірною Литви у матчі п’ятого туру кваліфікаційного відбору до Євро-2020. Зустріч пройшла у Вільнюсі на стадіоні ЛФФ та завершилася впевненою перемогою синьо-жовтих з рахунком 3:0.

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Рахунок у матчі відкрив на початку першого тайму Олександр Зінченко після пасу від Марлоса, а через 20 хвилин вже сам Марлос відзначився у воротах Зубаса. По перерві Руслан Малиновський гарматним пострілом встановив кінцевий рахунок на табло.

Тепер у підопічних Шевченка 13 пунктів та беззаперечне перше місце у групі В.

Нагадаємо, Факти ICTV провели текстову онлайн-трансляцію матчу Литва – Україна.