Интер показал новый третий комплект формы на сезон-2019/20.

Миланский Интер презентовал новую резервную форму на сезон 2019/20.

Третий комплект экипировки нерадзурри выполнен в черно-желтых цветах с элементами уже культовых форм сезонов-1997/98 и 2009/10, когда Интер становился победителем Кубка УЕФА и Лиги чемпионов соответственно. Воротник на джерси имеет округлый вырез, как это было в сезоне 2009/10. Шорты и гетры также черного цвета.

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Техническим спонсором миланцев выступил американский спортивный бренд одежды Nike.



























Интер показал третий комплект формы в черно-желтых цветах / 7 фотографий

После двух туров Серии А Интер возглавляет турнирную таблицу, имея в активе 6 очков.

Ранее Интер показал новый комплект гостевой формы на сезон-2019/20.

Источник: Inter

Фото: Goal, Inter