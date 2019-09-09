PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Интер показал третий комплект формы в черно-желтых цветах

Интер показал новый третий комплект формы на сезон-2019/20.

Интер форма третий комплект

Миланский Интер презентовал новую резервную форму на сезон 2019/20.

Третий комплект экипировки нерадзурри выполнен в черно-желтых цветах с элементами уже культовых форм сезонов-1997/98 и 2009/10, когда Интер становился победителем Кубка УЕФА и Лиги чемпионов соответственно. Воротник на джерси имеет округлый вырез, как это было в сезоне 2009/10. Шорты и гетры также черного цвета.

Читайте: Черная и с красной окантовкой! Челси показал третий комплект формы

Техническим спонсором миланцев выступил американский спортивный бренд одежды Nike.

  • Интер форма третий комплект
  • Интер форма третий комплект
  • Интер форма третий комплект
  • Интер форма третий комплект
  • Интер форма третий комплект
  • Интер форма третий комплект
  • Интер форма третий комплект
  • Интер форма третий комплект
  • Интер форма третий комплект
  • Интер форма третий комплект
  • Интер форма третий комплект
  • Интер форма третий комплект
  • Интер форма третий комплект
  • Интер форма третий комплект
Интер показал третий комплект формы в черно-желтых цветах / 7 фотографий

После двух туров Серии А Интер возглавляет турнирную таблицу, имея в активе 6 очков.

Ранее Интер показал новый комплект гостевой формы на сезон-2019/20.

ИсточникInter

Фото: GoalInter

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка