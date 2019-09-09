Интер показал новый третий комплект формы на сезон-2019/20.
Миланский Интер презентовал новую резервную форму на сезон 2019/20.
Третий комплект экипировки нерадзурри выполнен в черно-желтых цветах с элементами уже культовых форм сезонов-1997/98 и 2009/10, когда Интер становился победителем Кубка УЕФА и Лиги чемпионов соответственно. Воротник на джерси имеет округлый вырез, как это было в сезоне 2009/10. Шорты и гетры также черного цвета.
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Техническим спонсором миланцев выступил американский спортивный бренд одежды Nike.
Интер показал третий комплект формы в черно-желтых цветах / 7 фотографий
После двух туров Серии А Интер возглавляет турнирную таблицу, имея в активе 6 очков.
Ранее Интер показал новый комплект гостевой формы на сезон-2019/20.
Источник: Inter
Фото: Goal, Inter
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