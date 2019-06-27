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Факты / Спорт

Интер представил запасную форму в необычном цвете

Миланский Интер показал новый комплект гостевой формы на сезон-2019/20.

Интер выездная форма

Миланский Интер презентовал комплект гостевой формы на сезон-2019/20.

Вариант выездного экипировка выполнен не в традиционном для Интера цвете. Интер вместе с американским брендом спортивной одежды Nike решил поэкспериментировать и сделал комплект бирюзового цвета.

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Единственный принт, украшающий футболку, находится на воротнике и рукавах и выполнен полосками в золотом и черном цветах. Шорты будут белого цвета, а гетры – белого и бирюзового цветов, которые разделяет черная полоска.

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Интер представил запасную форму в необычном цвете / 6 фотографий

Такой эксперимент понравился болельщикам нерадзурри.

В презентации формы приняли участие футболисты миланцев Марцело Брозович и Лаутаро Мартинес, а также футболистки женской команды Интера.

К слову, мадридский Реал показал новый комплект гостевой формы на сезон-2019/20.

ФотоFC Inter

ИсточникFC Inter

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