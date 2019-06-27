Миланский Интер показал новый комплект гостевой формы на сезон-2019/20.
Миланский Интер презентовал комплект гостевой формы на сезон-2019/20.
Вариант выездного экипировка выполнен не в традиционном для Интера цвете. Интер вместе с американским брендом спортивной одежды Nike решил поэкспериментировать и сделал комплект бирюзового цвета.
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Единственный принт, украшающий футболку, находится на воротнике и рукавах и выполнен полосками в золотом и черном цветах. Шорты будут белого цвета, а гетры – белого и бирюзового цветов, которые разделяет черная полоска.
Такой эксперимент понравился болельщикам нерадзурри.
В презентации формы приняли участие футболисты миланцев Марцело Брозович и Лаутаро Мартинес, а также футболистки женской команды Интера.
К слову, мадридский Реал показал новый комплект гостевой формы на сезон-2019/20.
Фото: FC Inter
Источник: FC Inter