Миланский Интер показал новый комплект гостевой формы на сезон-2019/20.

Миланский Интер презентовал комплект гостевой формы на сезон-2019/20.

Вариант выездного экипировка выполнен не в традиционном для Интера цвете. Интер вместе с американским брендом спортивной одежды Nike решил поэкспериментировать и сделал комплект бирюзового цвета.

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Единственный принт, украшающий футболку, находится на воротнике и рукавах и выполнен полосками в золотом и черном цветах. Шорты будут белого цвета, а гетры – белого и бирюзового цветов, которые разделяет черная полоска.

























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Такой эксперимент понравился болельщикам нерадзурри.

В презентации формы приняли участие футболисты миланцев Марцело Брозович и Лаутаро Мартинес, а также футболистки женской команды Интера.

К слову, мадридский Реал показал новый комплект гостевой формы на сезон-2019/20.

Фото: FC Inter

Источник: FC Inter