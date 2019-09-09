Інтер показав новий третій комплект форми на сезон-2019/20.
Міланський Інтер презентував нову резервну форму на сезон 2019/20.
Третій комплект екіпірування нерадзуррі виконаний у чорно-жовтих кольорах з елементами вже культових форм сезонів-1997/98 та 2009/10, коли Інтер ставав переможцем Кубка УЕФА та Ліги чемпіонів відповідно. Комір на джерсі має округлий виріз, як це було у сезоні 2009/10. Шорти та гетри також чорного кольору.
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Технічним спонсором міланців виступив американський спортивний бренд одягу Nike.
Інтер показав третій комплект форми у чорно-жовтих кольорах / 7 фотографий
Після двох турів Серії А Інтер очолює турнірну таблицю, маючи в активі 6 очок.
Раніше Інтер показав новий комплект гостьової форми на сезон-2019/20.
Джерело: Inter
Фото: Goal, Inter
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