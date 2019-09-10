Сборная Украины в Днепре сыграла вничью со сборной Нигерии в рамках товарищеского матча.

Украина – Нигерия – 2:2

Украина: Лунин, Соболь, Матвиенко, Бурда, Караваев, Малиновский (Шепелев, 72), Зинченко, Коваленко (Буяльский, 67), Цыганков (Коноплянка, 73), Ярмоленко (Марлос, 58), Мораес (Яремчук, 37).

Нигерия: Узохо, Айна, Аджаи, Трост-Еконг (Авазием, 87), Коллинз, Арибо, Этобо, Чуквуедзе (Деннис, 82), Ивоби (Эсити, 69), Калу (Симон, 73), Осимен (Маджа, 90+1).

Голы: Зинченко, 78 Яремчук, 80 — Арибо, 4 Осимен, 34

Сборная Украины принимала сборную Нигерии в рамках товарищеского матча. Встреча прошла в Днепре на стадионе Днепр-Арена и завершилась боевой ничьей со счетом 2:2.

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Уже на 4-й минуте счет в матче открыл Арибо, а через полчаса преимущество гостей удвоил Осимен с пенальти – Лунин угадал угол удара, но не сумел дотянуться до мяча. После перерыва сначала Александр Зинченко после паса от Караваева уменьшил отставание, а через одну минуту уже Роман Яремчук, которому ассистировал Марлос восстановил равновесие в матче.

Украинцы поймали кураж и могли забивать еще, но нигерийцы осели на своих воротах и ​​не дали хозяевам вырвать победу.

Напомним, Факты ICTV провели текстовую онлайн-трансляцию матча Украина – Нигерия.