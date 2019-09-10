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Факти / Спорт

Україна розписала бойову нічию з Нігерією у товариському матчі

Збірна України у Дніпрі зіграла внічию зі збірною Нігерії у рамках товариського матчу.

Сборная Украины Яремчук

Україна – Нігерія – 2:2

Україна: Лунін, Соболь, Матвієнко, Бурда, Караваєв, Маліновський (Шепелєв, 72), Зінченко, Коваленко (Буяльський, 67), Циганков (Коноплянка, 73), Ярмоленко (Марлос, 58), Мораес (Яремчук, 37).

Нігерія: Узохо, Айна, Аджаї, Трост-Еконг (Авазієм, 87), Коллінз, Арібо, Етобо, Чуквуедзе (Денніс, 82), Івобі (Есіті, 69), Калу (Сімон, 73), Осімен (Маджа, 90+1).

Голи: Зінченко, 78 Яремчук, 80 – Арібо, 4 Осима, 34

Збірна України приймала збірну Нігерії в рамках товариського матчу. Зустріч пройшла в Дніпрі на стадіоні Дніпро-Арена і завершилася бойовою нічиєю з рахунком 2:2.

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Вже на 4-й хвилині рахунок у матчі відкрив Арібо, а через півгодини перевагу гостей подвоїв Осімен з пенальті – Лунін вгадав кут удару, але не зумів дотягнутися до м’яча. По перерві спершу Олександр Зінченко після пасу від Караваєва зменшив відставання, а через одну хвилину вже Роман Яремчук, якому асистував Марлос відновив рівновагу у матчі.

Українці спіймали кураж і могли забивати ще, але нігерійці осіли на своїх воротах і не дали господарям вирвати перемогу.

Нагадаємо, Факти ICTV провели текстову онлайн-трансляцію матчу Україна – Нігерія.

Фото: УНІАН

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