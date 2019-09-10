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Отбор на Евро-2020: календарь и результаты матчей

Факты ICTV предлагают ознакомиться с результатами и расписанием матчей отбора на Евро-2020.

Календарь отбора Евро-2020

Отборочный этап на чемпионат Европы 2020 года стартует 21 марта и продлится до ноября 2019 года.

Сборная Украины попала в группу В вместе с командами Португалии, Сербии, Литвы и Люксембурга.

Читайте: Календарь сборной Украины в отборе на Евро-2020

Подопечные Андрея Шевченко начали отбор с выездного матча против действующих чемпионов Европы Португалии 22 марта 2019, а завершат выездным поединком против сборной Сербии 17 ноября 2019.

Группа А

Команда И В Н П З П О
1.  Англия 3 3 0 0 14 1 9
2.  Косово 4 2 2 0 7 5 8
3.  Чехия 4 2 0 2 6 8 6
4.  Черногория 4 0 2 2 3 10 2
5.  Болгария 5 0 2 3 5 11 2

 

1 тур. 22.03 2 тур. 25.03
19:00 Болгария 1:1 Черногория 21:45 Косово 1:1 Болгария
21:45 Англия 5:0 Чехия 21:45 Черногория 1:5 Англия
3 тур. 7.06 4 тур. 10.06
21:45 Черногория 1:1 Косово 21:45 Болгария 2:3 Косово
21:45 Чехия 2:1 Болгария 21:45 Чехия 3:0 Черногория
5 тур. 7.09 6 тур. 10.09
16:00 Косово 2:1 Чехия 21:45 Англия _:_ Косово
19:00 Англия 4:0 Болгария 21:45 Черногория _:_ Чехия

Группа В

Команда И В Н П З П О
1.  Украина 5 4 1 0 11 1 13
2.  Португалия 3 1 2 0 5 3 5
3.  Люксембург 4 1 1 2 4 5 4
4.  Сербия 4 1 1 2 7 11 4
5.  Литва 4 0 1 2 3 10 1

 

1 тур. 22.03 2 тур. 25.03
21:45 Люксембург 2:1 Литва 21:45 Люксембург 1:2 Украина
21:45 Португалия 0:0 Украина 21:45 Португалия 1:1 Сербия
3 тур. 7.06 4 тур. 10.06
21:45 Литва 1:1 Люксембург 21:45 Сербия 4:1 Литва
21:45 Украина 5:0 Сербия 21:45 Украина 1:0 Люксембург
5 тур. 7.09 6 тур. 10.09
19:00 Литва 0:3 Украина 21:45 Литва _:_ Португалия
21:45 Сербия 2:4 Португалия 21:45 Люксембург _:_ Сербия

Группа С

Команда И В Н П З П О
1.  Сев.Ирландия 5 4 0 1 17 6 12
2.  Германия 5 4 0 1 7 4 12
3.  Нидерланды 4 3 0 1 14 5 9
4.  Беларусь 5 1 0 4 3 10 3
5.  Эстония 5 0 0 5 2 18 0

 

1 тур. 21.03 2 тур. 24.03
21:45 Нидерланды 4:0 Беларусь 21:45 Нидерланды 2:3 Германия
21:45 С.Ирландия 2:0 Эстония 21:45 С.Ирландия 2:1 Беларусь
3 тур. 8.06 4 тур. 11.06
21:45 Эстония 1:2 С.Ирландия 21:45 Беларусь 0:1 С.Ирландия
21:45 Беларусь 0:2 Германия 21:45 Германия 8:0 Эстония
5 тур. 6.09 6 тур. 9.09
21:45 Германия 2:4 Нидерланды 21:45 С.Ирландия 0:2 Германия
21:45 Эстония 1:2 Беларусь 21:45 Эстония 0:4 Нидерланды

Группа D

Команда И В Н П З П О
1.  Ирландия 5 3 2 0 6 2 11
2.  Дания 5 2 3 0 15 5 9
3.  Швейцария 4 2 2 0 10 4 8
4.  Грузия 5 1 1 3 4 8 4
5.  Гибралтар 5 0 0 5 0 16 0

 

1 тур. 23.03 2 тур. 26.03
16:00 Грузия 0:2 Швейцария 21:45 Ирландия 1:0 Грузия
19:00 Гибралтар 0:1 Ирландия 21:45 Швейцария 3:3 Дания
3 тур. 7.06 4 тур. 10.06
19:00 Грузия 3:0 Гибралтар 21:45 Ирландия 2:0 Гибралтар
21:45 Дания 1:1 Ирландия 21:45 Дания 5:1 Грузия
5 тур. 5.09 6 тур. 8.09
21:45 Гибралтар 0:6 Дания 19:00 Грузия 0:0 Дания
21:45 Ирландия 1:1 Швейцария 19:00 Швейцария 4:0 Гибралтар

Группа E

Команда И В Н П З П О
1.  Хорватия 5 3 1 1 10 5 10
2.  Словакия 5 3 0 2 9 7 9
3.  Венгрия 5 3 0 2 7 6 9
4.  Уэльс 4 2 0 2 4 4 6
5.  Азербайджан 5 0 1 4 5 13 1

 

1 тур. 21.03 2 тур. 24.03
21:45 Хорватия 2:1 Азербайджан 16:00 Уэльс 1:0 Словакия
21:45 Словакия 2:0 Венгрия 19:00 Венгрия 2:1 Хорватия
3 тур. 8.06 4 тур. 11.06
16:00 Хорватия 2:1 Уэльс 19:00 Азербайджан 1:5 Словакия
19:00 Азербайджан 1:3 Венгрия 21:45 Венгрия 1:0 Уэльс
5 тур. 6.09 6 тур. 9.09
21:45 Словакия 0:4 Хорватия 19:00 Азербайджан 1:1 Хорватия
21:45 Уэльс 2:1 Азербайджан 21:45 Венгрия 1:2 Словакия

Группа F

Команда И В Н П З П О
1.  Испания 6 6 0 0 17 3 18
2.  Швеция 6 3 2 1 13 8 11
3.  Румыния 6 3 1 2 13 7 10
4.  Норвегия 6 2 3 1 11 8 9
5.  Мальта 6 1 0 5 2 13 3
6.  Фарерские о-ва 6 0 0 6 3 20 0

 

1 тур. 23.03 2 тур. 26.03
19:00 Мальта 2:1 Фареры 21:45 Мальта 0:2 Испания
19:00 Швеция 2:1 Румыния 21:45 Норвегия 3:3 Швеция
21:45 Испания 2:1 Норвегия 21:45 Румыния 4:1 Фареры
3 тур. 7.06 4 тур. 10.06
21:45 Норвегия 2:2 Румыния 21:45 Испания 3:0 Швеция
21:45 Фареры 1:4 Испания 21:45 Мальта 0:4 Румыния
21:45 Швеция 3:0 Мальта 21:45 Фареры 0:2 Норвегия
5 тур. 5.09 6 тур. 8.09
21:45 Норвегия 2:0 Мальта 19:00 Румыния 1:0 Мальта
21:45 Румыния 1:2 Испания 21:45 Испания 4:0 Фареры
21:45 Фареры 0:4 Швеция 21:45 Швеция 1:1 Норвегия

Группа G

Команда И В Н П З П О
1.   Польша 6 4 1 1 8 2 13
2.   Словения 6 3 2 1 12 5 11
3.   Австрия 6 3 1 2 13 6 10
4.   Македония 6 2 2 2 8 8 8
5.   Израиль 6 2 2 2 11 11 8
6.   Латвия 6 0 0 6 1 21 0

 

1 тур. 22.03 2 тур. 25.03
21:45 Австрия 0:1 Польша 19:00 Израиль 4:2 Австрия
21:45 Израиль 1:1 Словения 21:45 Польша 2:0 Латвия
21:45 Македония 3:1 Латвия 21:45 Словения 1:1 Македония
3 тур. 7.06 4 тур. 10.06
 21:45 Австрия 1:0 Словения  21:45  Латвия 0:5 Словения
 21:45  Латвия 0:3 Израиль  21:45  Польша 4:0 Израиль
 21:45 Македония 0:1  Польша  21:45 Македония 1:4 Австрия
5 тур. 5.09 6 тур. 9.09
21:45 Израиль 1:1 Македония 21:45 Латвия 0:2 Македония
5 тур. 6.09 21:45 Польша 0:0 Австрия
21:45 Австрия 6:0 Латвия 21:45 Словения 3:2 Израиль
21:45 Словения 2:0 Польша

Группа H

Команда И В Н П З П О
1.   Франция 5 4 0 1 16 4 12
2.   Турция 5 4 0 1 10 2 12
3.   Исландия 5 4 0 1 8 8 12
4.   Албания 5 2 0 3 6 7 6
5.   Молдова 5 1 0 4 2 13 3
6.   Андорра 5 0 0 5 0 11 0

 

1 тур. 22.03 2 тур. 25.03
21:45 Албания 0:2 Турция 19:00 Турция 4:0 Молдова
21:45 Андорра 0:2 Исландия 21:45 Андорра 0:3 Албания
21:45 Молдова 1:4 Франция 21:45 Франция 4:0 Исландия
3 тур. 8.06 4 тур. 11.06
16:00 Исландия 1:0 Албания 21:45 Албания 2:0 Молдова
19:00 Молдова 1:0 Андорра 21:45 Андорра 0:4 Франция
21:45 Турция 2:0 Франция 21:45 Исландия 2:1 Турция
5 тур. 7.09 6 тур. 10.09
19:00 Исландия 3:0 Молдова 21:45 Албания _:_ Исландия
21:45 Турция 1:0 Андорра 21:45 Молдова _:_ Турция
21:45 Франция 4:1 Албания 21:45 Франция _:_ Андорра

Группа I

Команда И В Н П З П О
1.   Бельгия 6 6 0 0 19 1 18
2.   Россия 6 5 0 1 18 4 15
3.   Казахстан 6 2 1 4 8 9 7
4.   Кипр 6 2 1 3 11 6 7
5.   Шотландия 6 2 0 4 5 13 6
6.   Сан-Марино 6 0 0 6 0 28 0

 

1 тур. 21.03 2 тур. 24.03
17:00 Казахстан 3:0 Шотландия 16:00 Казахстан 0:4 Россия
19:00 Кипр 5:0 Сан-Марино 19:00 Сан-Марино 0:2 Шотландия
21:45 Бельгия 3:1 Россия 21:45 Кипр 0:2 Бельгия
3 тур. 8.06 4 тур. 11.06
19:00 Россия 9:0 Сан-Марино 17:00 Казахстан 4:0 Сан-Марино
21:45 Бельгия 3:0 Казахстан 21:45 Бельгия 3:0 Шотландия
21:45 Шотландия 2:1 Кипр 21:45 Россия 1:0 Кипр
5 тур. 6.09 6 тур. 9.09
21:45 Кипр 1:1 Казахстан 21:45 Россия 1:0 Казахстан
21:45 Сан-Марино 0:4 Бельгия 21:45 Сан-Марино 0:4 Кипр
21:45 Шотландия 1:2 Россия 21:45 Шотландия 0:4 Бельгия

Группа J

Команда И В Н П З П О
1.   Италия 6 6 0 0 18 3 18
2.   Финляндия 6 4 0 2 8 4 12
3.   Армения 6 3 0 3 12 11 9
4.   Босния и Герцеговина 6 2 1 3 12 11 7
5.   Греция 6 1 2 3 7 10 5
6.   Лихтенштейн 6 0 1 5 1 19 1

 

1 тур. 23.03 2 тур. 26.03
21:45 Италия 2:0 Финляндия 19:00 Армения 0:2 Финляндия
21:45 Босния и Герцеговина 2:1 Армения 21:45 Босния и Герцеговина 2:2 Греция
21:45 Лихтенштейн 0:2 Греция 21:45 Италия 6:0 Лихтенштейн
3 тур. 8.06 4 тур. 11.06
19:00 Армения 3:0 Лихтенштейн 21:45 Греция 2:3 Армения
19:00 Финляндия 2:0 Босния и Герцеговина 21:45 Италия 2:1 Босния и Герцеговина
21:45 Греция 0:3 Италия 21:45 Лихтенштейн 0:2 Финляндия
5 тур. 5.09 6 тур. 8.09
 19:00 Армения  1:3 Италия  19:00 Армения  4:2 Босния и Герцеговина
 21:45 Босния и Герцеговина  5:0 Лихтенштейн  21:45  Греция  1:1 Лихтенштейн
 21:45 Финляндия  1:0  Греция  21:45 Финляндия  1:2 Италия

Также Факты ICTV предлагают ознакомиться с результатами всех матчей Лиги наций.

Фото: Getty Images

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