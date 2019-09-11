Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду стал главной звездой матча квалификации Евро-2020 в группе В против команды Литвы.
Звезда сборной Португалии Криштиану Роналду положил покер в ворота сборной Литвы в матче квалификационного отбора к Евро-2020.
Забив свой четвертый гол в матче на 76-й минуте, Роналду через 3 минуты был заменен на Гонсалу Гедешу.
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Когда Криштиану покидал поле, к нему прорвался болельщик в футболке Реала. Мужчина упал на колени, прося Криштиану о Селфи. Сотрудники стадиона ЛФФ пытались не допустить контакта фаната с футболистом, однако португалец вмешался и позволил фанату сделать с ним совместное фото.
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Четыре забитых мяча в ворота Литвы позволили Роналду побить рекорд экс-игрока сборной Ирландии Робби Кина.
Фото: Pro Shots