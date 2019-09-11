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Факти / Спорт

Фанат вибіг на поле і став на коліна перед Роналду, випрошуючи селфі

Форвард збірної Португалії Кріштіану Роналду став головною зіркою матчу кваліфікації Євро-2020 в групі В проти команди Литви.

Роналду и фанат

Зірка збірної Португалії Криштіану Роналду поклав покер у ворота збірної Литви у матчі кваліфікаційного відбору до Євро-2020.

Забивши свій четвертий гол в матчі на 76-й хвилині, Роналду через 3 хвилини було замінено на Гонсалу Гедешу.

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Коли Кріштіану залишав поле, до нього прорвався вболівальник у футболці Реала. Чоловік впав на коліна, просячи Кріштіану про селфі. Співробітники стадіону ЛФФ намагалися не допустити контакту фаната з футболістом, однак португалець втрутився і дозволив фанату зробити з ним спільне фото.

 

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Допис, поширений 433 (@433)

Чотири забитих м’ячі у ворота Литви дозволили Роналду побити рекорд екс-гравця збірної Ірландії Роббі Кіна.

Фото: Pro Shots

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