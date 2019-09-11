Форвард збірної Португалії Кріштіану Роналду став головною зіркою матчу кваліфікації Євро-2020 в групі В проти команди Литви.
Зірка збірної Португалії Криштіану Роналду поклав покер у ворота збірної Литви у матчі кваліфікаційного відбору до Євро-2020.
Забивши свій четвертий гол в матчі на 76-й хвилині, Роналду через 3 хвилини було замінено на Гонсалу Гедешу.
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Коли Кріштіану залишав поле, до нього прорвався вболівальник у футболці Реала. Чоловік впав на коліна, просячи Кріштіану про селфі. Співробітники стадіону ЛФФ намагалися не допустити контакту фаната з футболістом, однак португалець втрутився і дозволив фанату зробити з ним спільне фото.
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Чотири забитих м’ячі у ворота Литви дозволили Роналду побити рекорд екс-гравця збірної Ірландії Роббі Кіна.
Фото: Pro Shots