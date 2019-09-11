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Роналду побил рекорд Робби Кина по голам в отборе к Евро

Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром в истории отборочных турниров чемпионатов Европы.

Криштиану Роналду

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду, оформив покер в ворота сборной Литвы в шестом туре отбора к Евро 2020, стал самым результативным футболистом в истории отборочного этапа чемпионата Европы.

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Всего за национальную команду Криштиану провел 159 матчей, в которых забил 93 мяча – 24 из которых пришлись на отборочные матчи к ЧЕ. Таким образом Роналду побил рекорд экс-форварда сборной Ирландии Робби Кина, который в свое время забил 23 гола.

Интересно, что Кин недавно опубликовал в stories своего Instagram сообщение для Роналду, с просьбой не бить его рекорд.

Недавно, Криштиану Роналду внес коррективы в свое завещание.

Фото: Dreamstime

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