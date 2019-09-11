В конце 2013 года знаменитый гонщик Михаэль Шумахер получил серьезную травму головы, с тех пор его жизнь скрытое от посторонних глаз.

Михаэль Шумахер – немецкий легендарный гонщик Формулы-1, который стал семикратным чемпион мира в составе Benneton и Ferrari. Сейчас спортсмену уже 50 лет, но последние 5,5 лет его жизни скрыты от посторонних глаз из-за несчастного случая на горнолыжном курорте.

Рождественский отдых в семейном кругу на горнолыжном курорте Мерибель в 2013 году обернулся для Шумахера и его семьи трагически – при падении Михаэль получил черепно-мозговую травму, от последствий которой спортсмен не восстановился до сих пор.

Как все произошло?

Горнолыжный курорт Мерибель – любимое место отдыха семьи Шумахер. 29 декабря около 10 утра он вместе с сыном Миком и друзьями катался на склоне на высоте примерно 2700 метров. Компания находилась между двумя официальными трассами – La Biche для начинающих лыжников и Mauduit – средней сложности.

В 11:07 утра служба спасения курорта получила сигнал о помощи. Спасатели прибыли на место происшествия достаточно оперативно, и состояние Шумахера сначала не вызвало серьезных опасений – спортсмен был в сознании, у него подозревали только сотрясение мозга.

Врачи госпиталя в Гренобле, куда доставили Шумахера, описали скорость удара, с которой спортсмен ударился о камень, как достаточно высокую. Шлем гонщика был сильно поврежден, но именно он спас его от мгновенной смерти.

Хронология состояния Шумахера

В первые минуты после столкновения состояние Шумахера не вызывал серьезных опасений – во время эвакуации со склона спортсмен реагировал и мог разговаривать, но уже вечером выводы врачей были неутешительны.

Первый диагноз был поставлен примерно в 22:30 29 декабря 2013 – травма головы, которая требует немедленного хирургического вмешательства . Состояние Михаэля оценивалось уже как критическое и нестабильное.

. Состояние Михаэля оценивалось уже как критическое и нестабильное. 30 декабря врачи в Гренобле провели вторую операцию по удалению кровоизлияния в мозг. Шумахера ввели в искусственную кому. Только через месяц врачи снизили объем наркоза, чтобы постепенную вывести пациента из комы.

16 июня 2014 года Шумахер вышел из комы и был переведен в реабилитационную клинику в Лозанне. С 9 августа 2014 его выписали, и он переехал на домашнюю реабилитацию.

Что известно о Шумахере сейчас?

Дома за Шумахером ухаживают профессиональные медицинские работники, а также жена и дети Михаэля, 19-летний Мик и 21-летняя Джина. На территории усадьбы La Reserve у Женевского озера отец Шумахера Рольф построил специальный гостевой дом для себя, чтобы быть рядом с сыном.

По информации СМИ, лечения Шумахера стоит около €128 тыс. в неделю, а общие расходы уже превысили €20 млн.

Точно неизвестно в каком состоянии сейчас находится гонщик. Его жена Коринна Шумахер неохотно общается с прессой. Дети Михаэля открыто вспоминают отца чуть ли не в каждом интервью, однако вопросов о его состоянии избегают.

9 сентября появилась информация, что Шумахера экстренно госпитализировали в парижскую больницу. Через 2 дня стало известно о его вероятном состоянии.