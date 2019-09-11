Наприкінці 2013 року знаменитий гонщик Міхаель Шумахер отримав серйозну травму голови, відтоді його життя приховане від сторонніх очей.

Міхаель Шумахер – німецький легендарний гонщик Формули-1, який став семиразовим чемпіон світу у складі Benneton та Ferrari. Нині спортсмену вже 50 років, але останні 5,5 років його життя приховане від сторонніх очей через нещасний випадок на гірськолижному курорті.

Різдвяний відпочинок у сімейному колі на гірськолижному курорті Мерібель у 2013 році обернувся для Шумахера та його сім’ї трагічно – під час падіння Міхаель отримав черепно-мозкову травму, від наслідків якої спортсмен не відновився до цих пір.

Як все сталося?

Гірськолижний курорт Мерібель – улюблене місце відпочинку сім’ї Шумахер. 29 грудня близько 10-ї ранку він разом з сином Міком і друзями катався на схилі на висоті приблизно 2 700 метрів. Компанія перебувала між двома офіційними трасами – La Biche для початківців лижників і Mauduit – середньої складності.

Об 11:07 ранку служба порятунку курорту отримала сигнал про допомогу. Рятувальники прибули на місце події досить оперативно, і стан Шумахера спершу не викликало серйозних побоювань – спортсмен був у свідомості, у нього підозрювали лише струс мозку.

Лікарі госпіталю у Греноблі, куди доставили Шумахера, описали швидкість удару, з якою спортсмен вдарився об камінь, як достатньо високу. Шолом гонщика був сильно пошкоджений, але саме він врятував його від миттєвої смерті.

Хронологія стану Шумахера

В перші хвилини після зіткнення стан Шумахера не викликав серйозних побоювань – під час евакуації зі схилу спортсмен реагував і міг розмовляти, але вже ввечері висновки лікарів були невтішні.

Перший діагноз був поставлений приблизно о 22:30 29 грудня 2013 року – травма голови, яка вимагає негайного хірургічного втручання . Стан Міхаеля оцінювався вже як критичний і нестабільний.

. Стан Міхаеля оцінювався вже як критичний і нестабільний. 30 грудня лікарі у Греноблі провели другу операцію з видалення крововиливу у мозок. Шумахера ввели у штучну кому. Лише через місяць лікарі понизили об’єм наркозу, щоб поступову вивести пацієнта з коми.

16 червня 2014 року Шумахер вийшов з коми і його перевели до реабілітаційної клініки у Лозанні. З 9 серпня 2014 року його виписали, і він переїхав на домашню реабілітацію.

Що відомо про Шумахера зараз?

Вдома за Шумахером доглядають професійні медичні працівники, а також дружина та діти Міхаеля, 19-річний Мік і 21-річна Джина. На території садиби La Reserve біля Женевського озера батько Шумахера Рольф побудував спеціальний гостьовий будинок для себе, щоб бути поруч із сином.

За інформацією ЗМІ, лікування Шумахера коштує близько €128 тис. в тиждень, а загальні витрати вже перевищили €20 млн.

Достемено невідомо в якому стані зараз перебуває гонщик. Його дружина Корінна Шумахер неохоче спілкується з пресою. Діти Міхаеля відкрито згадують батька чи не в кожному інтерв’ю, однак питань про його стан уникають.

9 вересня з’явилася інформація, що Шумахера екстренно госпіталізували до паризької лікарні. Через 2 дні стало відомо про його ймовірний стан.