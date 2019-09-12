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Факты / Спорт

Серена Уильямс представила свою коллекцию на New York Fashion Week

Американская теннисистка Серена Уильямс посетила неделю моды в Нью-Йорке и представила свою коллекцию.

Серена Уильямс на неделе моды в Нью-Йорке

37-летняя американская теннисистка Серена Уильямс продемонстрировала свою осеннюю коллекцию собственного бренда под названием Serena на неделе моды в Нью-Йорке.

Уильямс посвятила свою коллекцию женщинам, которые превращают страх в смелость, а сомнения в уверенность. Также она рассказала, что не претендовала на эксклюзивность, ведь ей важнее, чтобы одежда из ее коллекции была практичной, удобной и женственной.

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После показа спортсменка вышла к публике вместе с дочерью Алексис Олимпией.

Серена поблагодарила гостей, среди которых были Ким Кардашян, Эшли Грэм и Алессандра Амбросио.

Напомним, Серена Уильямс уступила в финале US Open канадской теннисистке Бьянке Андрееску.

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