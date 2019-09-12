Американська тенісистка Серена Вільямс відвідала тиждень моди у Нью-Йорку та презентувала свою колекцію.

37-річна американська тенісистка Серена Вільямс продемонструвала свою осінню колекцію власного бренду під назвою Serena на тижні моди у Нью-Йорку.

Вільямс присвятила свою колекцію жінкам, які перетворюють страх у сміливість, а сумніви у впевненість. Також вона розповіла, що не претендувала на екслюзивність, адже їй важливіше, щоб одяг з її колекції був практичним, зручним та жіночним.

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Після показу спортсменка вийшла до публіки разом з донькою Алексіс Олімпією.

Серена подякувала гостям, серед яких були Кім Кардашян, Ешлі Грем та Алессандра Амбросіо.

Нагадаємо, Серена Вільямс поступилася у фіналі US Open канадській тенісистці Б’янці Андрееску.