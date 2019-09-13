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Факты / Спорт

Пике показал резервную форму Барселоны бирюзового цвета

Барселона показала новый третий комплект формы на сезон-2019/20.

Форма Барселоны третий комплект

Каталонская Барселона представила новую резервную форму на сезон 2019/20.

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Третий комплект экипировки каталонцев выполнен в бирюзовом цвете. Также на форме присутствуют полоски сине-гранатового оттенка на воротнике и рукавах.

  • Форма Барселоны третий комплект
  • Форма Барселоны третий комплект
  • Форма Барселоны третий комплект
  • Форма Барселоны третий комплект
  • Форма Барселоны третий комплект
  • Форма Барселоны третий комплект
Пике показал резервную форму Барселоны бирюзового цвета / 3 фотографии

Комплект представил центральный защитник Барселоны Жерар Пике. В нем каталонцы могут сыграть уже 17 сентября в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против дортмундской Боруссии.

Техническим спонсором блаугранас, по-прежнему остается американский спортивный бренд одежды Nike.

Напомним, гостевая форма каталонцев желтого цвета и воспроизводит комплект образца 1979 года.

Фото: FC Barcelona

Источник: FC Barcelona

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