Барселона показала новый третий комплект формы на сезон-2019/20.

Каталонская Барселона представила новую резервную форму на сезон 2019/20.

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Третий комплект экипировки каталонцев выполнен в бирюзовом цвете. Также на форме присутствуют полоски сине-гранатового оттенка на воротнике и рукавах.











Пике показал резервную форму Барселоны бирюзового цвета / 3 фотографии

Комплект представил центральный защитник Барселоны Жерар Пике. В нем каталонцы могут сыграть уже 17 сентября в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против дортмундской Боруссии.

La 3 equipacion ya esta aqui!

Que os parece? pic.twitter.com/Ol3uxDZaD3 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 12, 2019

Техническим спонсором блаугранас, по-прежнему остается американский спортивный бренд одежды Nike.

Напомним, гостевая форма каталонцев желтого цвета и воспроизводит комплект образца 1979 года.

Фото: FC Barcelona