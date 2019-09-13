Барселона показала новий третій комплект форми на сезон-2019/20.

Каталонська Барселона презентувала нову резервну форму на сезон 2019/20.

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Третій комплект екіпірування каталонців виконаний у бірюзовому кольорі. Також на формі присутні смужки синьо-гранатового відтінку на комірі та рукавах.











Піке показав резервну форму Барселони бірюзового кольору / 3 фотографии

Комплект презентував центральний захисник Барселони Жерар Піке. У ньому каталонці можуть зіграти вже 17 вересня у матчі першого туру групового етапу Ліги чемпіонів проти дортмундської Боруссії.

La 3 equipacion ya esta aqui!

Que os parece? pic.twitter.com/Ol3uxDZaD3 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 12, 2019

Технічним спонсором блаугранас, як і раніше, залишається американський спортивний бренд одягу Nike.

Нагадаємо, гостьова форма каталонців жовтого кольору і відтворює комплект зразка 1979 року.

Фото: FC Barcelona