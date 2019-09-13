Барселона показала новий третій комплект форми на сезон-2019/20.
Каталонська Барселона презентувала нову резервну форму на сезон 2019/20.
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Третій комплект екіпірування каталонців виконаний у бірюзовому кольорі. Також на формі присутні смужки синьо-гранатового відтінку на комірі та рукавах.
Комплект презентував центральний захисник Барселони Жерар Піке. У ньому каталонці можуть зіграти вже 17 вересня у матчі першого туру групового етапу Ліги чемпіонів проти дортмундської Боруссії.
La 3 equipacion ya esta aqui!
Que os parece? pic.twitter.com/Ol3uxDZaD3
— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 12, 2019
Технічним спонсором блаугранас, як і раніше, залишається американський спортивний бренд одягу Nike.
Нагадаємо, гостьова форма каталонців жовтого кольору і відтворює комплект зразка 1979 року.
Фото: FC Barcelona