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Факти / Спорт

Піке показав резервну форму Барселони бірюзового кольору

Барселона показала новий третій комплект форми на сезон-2019/20.

Форма Барселоны третий комплект

Каталонська Барселона презентувала нову резервну форму на сезон 2019/20.

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Третій комплект екіпірування каталонців виконаний у бірюзовому кольорі. Також на формі присутні смужки синьо-гранатового відтінку на комірі та рукавах.

  • Форма Барселоны третий комплект
  • Форма Барселоны третий комплект
  • Форма Барселоны третий комплект
  • Форма Барселоны третий комплект
  • Форма Барселоны третий комплект
  • Форма Барселоны третий комплект
Піке показав резервну форму Барселони бірюзового кольору / 3 фотографии

Комплект презентував центральний захисник Барселони Жерар Піке. У ньому каталонці можуть зіграти вже 17 вересня у матчі першого туру групового етапу Ліги чемпіонів проти дортмундської Боруссії.

Технічним спонсором блаугранас, як і раніше, залишається американський спортивний бренд одягу Nike.

Нагадаємо, гостьова форма каталонців жовтого кольору і відтворює комплект зразка 1979 року.

ФотоFC Barcelona

Джерело: FC Barcelona

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