PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

В Ferrari довольны аварией своих пилотов Феттеля и Леклера

Пилоты итальянского Ferrari столкнулись на Гран-при Бразилии и сошли с трассы.

Леклер и Феттель

Руководство конюшни Ferrari осталось довольным аварией с участием своих гонщиков Себастьяна Феттеля и Шарля Леклера на трассе во время Гран-при Бразилии.

Читайте: Хэмильтон в шестой раз стал чемпионом мира и приблизился к рекорду Шумахера

По словам босса команды Маттиа Бинотто, авария произошла на таком отрезке сезона, когда пилоты уже не борются за чемпионство.

— Нам даже повезло, что такое произошло в конце сезона. Это поможет нам все понять и избежать такого в следующем году. Очень важно, чтобы оба гонщика признали ошибку и не повторяли ее, – заявил Бинотто.

Также в Ferrari отказались называть виновника инцидента.

Напомним, победителем 20-го этапа Гран-при Бразилии стал пилот Red Bull.

Источник: Sky Sports

Фото: Getty Images

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Макс Ферстаппен
Победа Ферстаппена и провал Ferrari на Гран-при Бразилии
Льюис Хэмилтон
Хэмильтон в шестой раз стал чемпионом мира и приблизился к рекорду Шумахера
Льюис Хэмилтон
Хэмилтон выиграл Гран-при Мексики на поврежденном болиде
Неймар плачет
Неймар не смог открыть свой Ferrari после ужина с одноклубниками
Умерла дочь Джоди Шектера
Дочь экс-чемпиона Формулы-1 умерла от передозировки наркотиками
Феттель Гран-при Канады
Формула-1: Феттель выиграл квалификацию Гран-при Японии
Формула-1 в Сочи: Хэмилтон выиграл Гран-при России
Формула-1 в Сочи: Хэмилтон выиграл Гран-при России
Формула-1 в Сочи
Формула 1: где и когда смотреть Гран-при России
Загружается…
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка