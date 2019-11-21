Пилоты итальянского Ferrari столкнулись на Гран-при Бразилии и сошли с трассы.

Руководство конюшни Ferrari осталось довольным аварией с участием своих гонщиков Себастьяна Феттеля и Шарля Леклера на трассе во время Гран-при Бразилии.

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По словам босса команды Маттиа Бинотто, авария произошла на таком отрезке сезона, когда пилоты уже не борются за чемпионство.

— Нам даже повезло, что такое произошло в конце сезона. Это поможет нам все понять и избежать такого в следующем году. Очень важно, чтобы оба гонщика признали ошибку и не повторяли ее, – заявил Бинотто.

Также в Ferrari отказались называть виновника инцидента.

Напомним, победителем 20-го этапа Гран-при Бразилии стал пилот Red Bull.